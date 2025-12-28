$41.930.00
49.430.00
ukenru
28 грудня, 11:58 • 12591 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 20997 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 19312 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 27537 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 36063 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 46534 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 44916 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32564 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27881 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22473 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Рубрики
Головна
У кремлі заявили, що путін і Трамп домовилися про ще одну розмову після зустрічі лідерів України та США

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Володимир Путін і Дональд Трамп домовились провести ще одну телефонну розмову після зустрічі президента США з Володимиром Зеленським. Розмова Путіна і Трампа тривала 1 годину 15 хвилин.

У кремлі заявили, що путін і Трамп домовилися про ще одну розмову після зустрічі лідерів України та США

Російський диктатор володимир путін і президент США Дональд Трамп домовились провести ще одну розмову за підсумками зустрічі лідерів України та США. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін і Трамп домовилися ще раз поговорити по телефону за підсумками зустрічі президента США з Зеленським 

- заявив Ушаков.

Крім того, за словами ушакова, путін погодився з пропозицією Трампа "продовжити роботу з регулювання в рамках спеціально створюваних робочих груп".

Він зазначив, що про параметри робочих груп в Україні стане відомо на початку січня.

Загалом же, за словами ушакова, розмова путіна і Трампа тривала 1 годину 15 хвилин.

Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським28.12.25, 18:58 • 8190 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна