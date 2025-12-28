У кремлі заявили, що путін і Трамп домовилися про ще одну розмову після зустрічі лідерів України та США
Київ • УНН
Володимир Путін і Дональд Трамп домовились провести ще одну телефонну розмову після зустрічі президента США з Володимиром Зеленським. Розмова Путіна і Трампа тривала 1 годину 15 хвилин.
Російський диктатор володимир путін і президент США Дональд Трамп домовились провести ще одну розмову за підсумками зустрічі лідерів України та США. Про це повідомив помічник російського диктатора юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
путін і Трамп домовилися ще раз поговорити по телефону за підсумками зустрічі президента США з Зеленським
Крім того, за словами ушакова, путін погодився з пропозицією Трампа "продовжити роботу з регулювання в рамках спеціально створюваних робочих груп".
Він зазначив, що про параметри робочих груп в Україні стане відомо на початку січня.
Загалом же, за словами ушакова, розмова путіна і Трампа тривала 1 годину 15 хвилин.
Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським28.12.25, 18:58 • 8190 переглядiв