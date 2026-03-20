Сотні мільярдів доларів для України: активісти під посольством Польщі вимагали, щоб польський суд визнав рішення українського суду
Київ • УНН
У Києві під посольством Польщі відбулася акція з вимогою забезпечити виконання рішень українського суду щодо стягнення коштів з росії.
Учасники заходу заявили про проблему із затягуванням розгляду таких справ у польських судах. За їх словами, рішення українського суду місяцями залишається без уваги, попри вимоги міжнародного права щодо їх невідкладного розгляду.
Як зазначили активісти, до посольства вже передано офіційне звернення із закликом сприяти прискоренню відповідних процедур.
"Ці справи місяцями не розглядаються, хоча міжнародне право прямо вимагає робити це без зволікань", - заявили учасники акції.
В основі звернення - рішення Печерського районного суду Києва, яке передбачає можливість стягнення коштів з росії як із відповідача у цивільній справі. Ідеться про новий підхід, який дозволяє розглядати дії держави-агресора як цивільне правопорушення.
Це створює підстави для подальшого стягнення коштів із заморожених російських активів за кордоном та передачі державі Україна сотень мільярдів доларів, як стягнутих штрафних санкцій, згідно з нотаріальним зобовʼязанням постраждалої сторони.
Активісти наголошують, що питання має економічне та безпекове значення як для України, так і для Республіки Польща та Європейського Союзу.
"В умовах війни це не просто бюрократія - це питання доступу до ресурсів, необхідних для захисту і відновлення України", - ідеться у зверненні.
У разі позитивного рішення польської сторони, обсяг коштів, які будуть стягнуті, може сягати майже трильйона доларів.
Організатори акції підкреслюють, що йдеться не про політичний тиск, а про необхідність забезпечення виконання норм міжнародного права.
Вони також закликали громадян Польщі та українців за кордоном долучитися до аналогічних акцій, запланованих на 25-26 червня у Гданську.