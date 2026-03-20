Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда.

$43.960.0750.500.02
ukenru
Эксклюзив
11:43 • 1580 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
10:47 • 10068 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
08:59 • 13474 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
08:54 • 16061 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
08:00 • 14763 просмотра
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
06:59 • 15633 просмотра
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
20 марта, 03:01 • 19537 просмотра
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
19 марта, 18:55 • 28863 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Эксклюзив
19 марта, 16:26 • 36529 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 34960 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
37%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦПД: Россия усиливает гибридное давление на США, поддерживая хакерские операции Ирана20 марта, 02:32 • 16581 просмотра
900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"Video20 марта, 03:32 • 11612 просмотра
Украина все больше ухудшает как наступательные, так и оборонительные возможности россиян - ISW20 марта, 04:03 • 7484 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 14137 просмотра
Ядерная установка "Источник нейтронов" в Харькове три дня работала от генераторов - МАГАТЭ09:34 • 5964 просмотра
публикации
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 14205 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 40480 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 42955 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 44205 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 49476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Антониу Кошта
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Пентагон
Израиль
Реклама
УНН Lite
BTS выпустили новый альбом после четырехлетнего перерыва и готовят грандиозное шоу в СеулеVideo09:59 • 5594 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 22708 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 25546 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 60255 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 35937 просмотра
Актуальное
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Таймс
MIM-104 Patriot
НАСАМС

Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда

Киев • УНН

 • 2032 просмотра

Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда.

Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда

В Киеве под посольством Польши состоялась акция с требованием обеспечить выполнение решений украинского суда по взысканию средств с россии.

Участники мероприятия заявили о проблеме с затягиванием рассмотрения таких дел в польских судах. По их словам, решение украинского суда месяцами остается без внимания, несмотря на требования международного права относительно их безотлагательного рассмотрения.

Как отметили активисты, в посольство уже передано официальное обращение с призывом способствовать ускорению соответствующих процедур.

"Эти дела месяцами не рассматриваются, хотя международное право прямо требует делать это без промедлений", - заявили участники акции.

В основе обращения - решение Печерского районного суда Киева, которое предусматривает возможность взыскания средств с россии как с ответчика по гражданскому делу. Речь идет о новом подходе, который позволяет рассматривать действия государства-агрессора как гражданское правонарушение.

Это создает основания для дальнейшего взыскания средств с замороженных российских активов за рубежом и передачи государству Украина сотен миллиардов долларов в качестве взысканных штрафных санкций, согласно нотариальному обязательству пострадавшей стороны.

Активисты подчеркивают, что вопрос имеет экономическое значение и значение для безопасности как для Украины, так и для Республики Польша и Европейского Союза.

"В условиях войны это не просто бюрократия - это вопрос доступа к ресурсам, необходимым для защиты и восстановления Украины", - говорится в обращении.

В случае положительного решения польской стороны, объем средств, которые будут взысканы, может достигать почти триллиона долларов.

Организаторы акции подчеркивают, что речь идет не о политическом давлении, а о необходимости обеспечения выполнения норм международного права.

Они также призвали граждан Польши и украинцев за рубежом присоединиться к аналогичным акциям, запланированным на 25-26 июня в Гданьске.

Лилия Подоляк

Общество
Санкции
Гражданский кодекс Украины
Государственный бюджет
Война в Украине
Митинги в Украине
Гданьск
Европейский Союз
Украина
Киев
Польша