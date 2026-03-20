Сотни миллиардов долларов для Украины: активисты под посольством Польши требовали, чтобы польский суд признал решение украинского суда.

В Киеве под посольством Польши состоялась акция с требованием обеспечить выполнение решений украинского суда по взысканию средств с россии.

Участники мероприятия заявили о проблеме с затягиванием рассмотрения таких дел в польских судах. По их словам, решение украинского суда месяцами остается без внимания, несмотря на требования международного права относительно их безотлагательного рассмотрения.

Как отметили активисты, в посольство уже передано официальное обращение с призывом способствовать ускорению соответствующих процедур.

"Эти дела месяцами не рассматриваются, хотя международное право прямо требует делать это без промедлений", - заявили участники акции.

В основе обращения - решение Печерского районного суда Киева, которое предусматривает возможность взыскания средств с россии как с ответчика по гражданскому делу. Речь идет о новом подходе, который позволяет рассматривать действия государства-агрессора как гражданское правонарушение.

Это создает основания для дальнейшего взыскания средств с замороженных российских активов за рубежом и передачи государству Украина сотен миллиардов долларов в качестве взысканных штрафных санкций, согласно нотариальному обязательству пострадавшей стороны.

Активисты подчеркивают, что вопрос имеет экономическое значение и значение для безопасности как для Украины, так и для Республики Польша и Европейского Союза.

"В условиях войны это не просто бюрократия - это вопрос доступа к ресурсам, необходимым для защиты и восстановления Украины", - говорится в обращении.

В случае положительного решения польской стороны, объем средств, которые будут взысканы, может достигать почти триллиона долларов.

Организаторы акции подчеркивают, что речь идет не о политическом давлении, а о необходимости обеспечения выполнения норм международного права.

Они также призвали граждан Польши и украинцев за рубежом присоединиться к аналогичным акциям, запланированным на 25-26 июня в Гданьске.