Ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові три дні працювала від генераторів - МАГАТЕ

Через російські удари по українській енергетиці ядерна установка "Джерело нейтронів" у Харкові 3 дні працювала від генераторів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня внаслідок атак, спрямованих на підстанцію поблизу підкритичної установки-джерела нейтронів у Харківському інституті фізики та технологій та її знищення, підстанція була відключена від електромережі до 13 березня. Під час цього відключення об’єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів - заявили в МАГАТЕ.

Крім того, на початку березня 2026 року окупована росіянами Запорізька АЕС впродовж кількох годин працювала виключно на нещодавно відремонтованій резервній лінії електропередачі після проведення планового технічного обслуговування.

На Південноукраїнській (Миколаївській) АЕС 18 березня було виявлено безпілотний літальний апарат. Також група МАГАТЕ на Чорнобильській АЕС повідомила, що 14 березня об’єкт був відключений від київської лінії електропередачі напругою 750 кВ майже на 24 години.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відправило в Україну чергову партію енергетичного обладнання, яке допоможе відновити енергосистему країни після російських атак. Частина обладнання надійшла на баланс АТ "Миколаївобленерго".