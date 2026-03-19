МАГАТЕ передало Україні нове енергетичне обладнання для захисту мереж

У четвер, 19 березня, в Україну прибула чергова партія енергетичного обладнання, яке допоможе відновити енергосистему країни після російських атак. Цього разу воно надійшло від МАГАТЕ для АТ "Миколаївобленерго", інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ (МЗС).

Зазначається, що це обладнання сприятиме надійній та безпечній роботі енергосистеми України. Воно допоможе вчасно реагувати на перевантаження мережі, швидше виявляти пошкодження та ефективніше локалізувати аварійні ситуації. Комплект обладнання був підібраний з урахуванням потреб українського оператора.

Я щиро вдячний МАГАТЕ та державі-донору, яка профінансувала цю поставку. Ця практична підтримка має велике значення для посилення стійкості енергетичної системи України в умовах постійних атак росії на критично важливі об'єкти інфраструктури - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна високо цінує солідарність міжнародних партнерів, які допомагають відновити енергосистему, захистити людей та забезпечити стабільну роботу критично важливих об'єктів.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко представила план енергостійкості регіонів вартістю 278 млрд гривень. Дипломати мають залучити партнерів для закупівлі обладнання та пального.

Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки