Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
С-300
Бук (ЗРК)

МАГАТЕ передало Україні нове енергетичне обладнання для захисту мереж

Київ • УНН

 • 5328 перегляди

Миколаївські енергетики отримали спецобладнання від МАГАТЕ для швидкого виявлення аварій. Допомога допоможе стабілізувати роботу системи після атак.

МАГАТЕ передало Україні нове енергетичне обладнання для захисту мереж

У четвер, 19 березня, в Україну прибула чергова партія енергетичного обладнання, яке допоможе відновити енергосистему країни після російських атак. Цього разу воно надійшло від МАГАТЕ для АТ "Миколаївобленерго", інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ (МЗС).

Деталі

Зазначається, що це обладнання сприятиме надійній та безпечній роботі енергосистеми України. Воно допоможе вчасно реагувати на перевантаження мережі, швидше виявляти пошкодження та ефективніше локалізувати аварійні ситуації. Комплект обладнання був підібраний з урахуванням потреб українського оператора.

Я щиро вдячний МАГАТЕ та державі-донору, яка профінансувала цю поставку. Ця практична підтримка має велике значення для посилення стійкості енергетичної системи України в умовах постійних атак росії на критично важливі об'єкти інфраструктури

- зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна високо цінує солідарність міжнародних партнерів, які допомагають відновити енергосистему, захистити людей та забезпечити стабільну роботу критично важливих об'єктів.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко представила план енергостійкості регіонів вартістю 278 млрд гривень. Дипломати мають залучити партнерів для закупівлі обладнання та пального.

Україна створила резерв мобільного енергетичного обладнання для громад: хто отримав перші поставки08.02.26, 15:37 • 16936 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Андрій Сибіга
Міжнародне агентство з атомної енергії
Україна