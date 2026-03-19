МАГАТЭ передало Украине новое энергетическое оборудование для защиты сетей

Киев • УНН

 • 1000 просмотра

Николаевские энергетики получили спецоборудование от МАГАТЭ для быстрого выявления аварий. Помощь поможет стабилизировать работу системы после атак.

В четверг, 19 марта, в Украину прибыла очередная партия энергетического оборудования, которое поможет восстановить энергосистему страны после российских атак. На этот раз оно поступило от МАГАТЭ для АО "Николаевоблэнерго", информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел (МИД).

Отмечается, что это оборудование будет способствовать надежной и безопасной работе энергосистемы Украины. Оно поможет своевременно реагировать на перегрузки сети, быстрее выявлять повреждения и эффективнее локализовать аварийные ситуации. Комплект оборудования был подобран с учетом потребностей украинского оператора.

Я искренне благодарен МАГАТЭ и государству-донору, которое профинансировало эту поставку. Эта практическая поддержка имеет большое значение для усиления устойчивости энергетической системы Украины в условиях постоянных атак России на критически важные объекты инфраструктуры

- отметил глава МИД Андрей Сибига.

Он добавил, что Украина высоко ценит солидарность международных партнеров, которые помогают восстановить энергосистему, защитить людей и обеспечить стабильную работу критически важных объектов.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко представила план энергоустойчивости регионов стоимостью 278 млрд гривен. Дипломаты должны привлечь партнеров для закупки оборудования и топлива.

