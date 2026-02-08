Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки

$43.140.00
12:29 • 1870 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
10:00 • 6586 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
08:45 • 3310 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
08:35 • 3640 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 21530 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 35309 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 33969 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 38871 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 30844 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 28476 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP8 февраля, 04:30 • 24579 просмотра
ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину8 февраля, 05:15 • 4844 просмотра
Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщинеVideo8 февраля, 05:32 • 5814 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 14418 просмотра
Президент Словакии считает ошибкой передачу МиГ-29 Украине08:56 • 7068 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 14469 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 38714 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 58981 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 52945 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 54087 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Джефф Безос
Марк Карни
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Харьковская область
Донецкая область
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 19909 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 34054 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 35919 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 44671 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 47569 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки

Киев • УНН

 • 240 просмотра

В Украине заработал Национальный фонд резерва мобильного и модульного энергетического оборудования для оперативной помощи громадам. В Киев уже поступили четыре когенерационные установки, Харьков получит три.

Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки

В Украине создан и начат наполнение Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования. Цель фонда — сформировать государственный резерв, который позволит оперативно предоставлять громадам мобильное энергетическое оборудование в случае острой необходимости, передает УНН со ссылкой на Минразвития.

Мы создаем системный инструмент, который позволяет быстро реагировать на последствия атак на критическую инфраструктуру. Почти 40 грузовиков с мобильным энергетическим оборудованием приобретено за счет Национального резерва. Первые поставки уже отправились туда, где сегодня больше всего нужны. Должны поддержать громады там, где резервное питание является критически необходимым для обеспечения тепла, воды и электроэнергии

- подчеркнул глава Минразвития Алексей Кулеба.

В Киев поступили четыре когенерационные установки мощностью по 2,3 МВт каждая. Общая стоимость оборудования составляет 241,8 млн грн. Также, в рамках наполнения фонда уже законтрактованы генераторы большой мощности общим объемом более 100 МВт. Первые единицы такого оборудования уже доставлены в Киев.

Харьков получит три когенерационные установки мощностью по 4,3 МВт каждая, общей стоимостью 304,3 млн грн.

Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС07.02.26, 09:29 • 11036 просмотров

В Минразвития добавили, что в ближайшее время установки будут смонтированы на объектах критической инфраструктуры, где потребность в резервном питании является первоочередной. Они обеспечат дополнительную мощность для переподключения и стабильной работы объектов, пострадавших в результате российских обстрелов, а также позволят гарантировать предоставление базовых услуг населению.

Создание Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования является частью комплексной работы государства по усилению энергетической устойчивости общин и подготовке к реагированию на возможные кризисные ситуации. Для этого Правительство приняло решение о выделении 2,56 млрд гривен для закупки оборудования, резюмировали в ведомстве.

ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину08.02.26, 07:15 • 4890 просмотров

Антонина Туманова

Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Киев
Харьков