Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки
Киев • УНН
В Украине заработал Национальный фонд резерва мобильного и модульного энергетического оборудования для оперативной помощи громадам. В Киев уже поступили четыре когенерационные установки, Харьков получит три.
В Украине создан и начат наполнение Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования. Цель фонда — сформировать государственный резерв, который позволит оперативно предоставлять громадам мобильное энергетическое оборудование в случае острой необходимости, передает УНН со ссылкой на Минразвития.
Мы создаем системный инструмент, который позволяет быстро реагировать на последствия атак на критическую инфраструктуру. Почти 40 грузовиков с мобильным энергетическим оборудованием приобретено за счет Национального резерва. Первые поставки уже отправились туда, где сегодня больше всего нужны. Должны поддержать громады там, где резервное питание является критически необходимым для обеспечения тепла, воды и электроэнергии
В Киев поступили четыре когенерационные установки мощностью по 2,3 МВт каждая. Общая стоимость оборудования составляет 241,8 млн грн. Также, в рамках наполнения фонда уже законтрактованы генераторы большой мощности общим объемом более 100 МВт. Первые единицы такого оборудования уже доставлены в Киев.
Харьков получит три когенерационные установки мощностью по 4,3 МВт каждая, общей стоимостью 304,3 млн грн.
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС07.02.26, 09:29 • 11036 просмотров
В Минразвития добавили, что в ближайшее время установки будут смонтированы на объектах критической инфраструктуры, где потребность в резервном питании является первоочередной. Они обеспечат дополнительную мощность для переподключения и стабильной работы объектов, пострадавших в результате российских обстрелов, а также позволят гарантировать предоставление базовых услуг населению.
Создание Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования является частью комплексной работы государства по усилению энергетической устойчивости общин и подготовке к реагированию на возможные кризисные ситуации. Для этого Правительство приняло решение о выделении 2,56 млрд гривен для закупки оборудования, резюмировали в ведомстве.
ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину08.02.26, 07:15 • 4890 просмотров