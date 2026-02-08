Украина создала резерв мобильного энергетического оборудования для громад: кто получил первые поставки

В Украине создан и начат наполнение Национального фонда резерва мобильного и модульного энергетического оборудования. Цель фонда — сформировать государственный резерв, который позволит оперативно предоставлять громадам мобильное энергетическое оборудование в случае острой необходимости, передает УНН со ссылкой на Минразвития.

Мы создаем системный инструмент, который позволяет быстро реагировать на последствия атак на критическую инфраструктуру. Почти 40 грузовиков с мобильным энергетическим оборудованием приобретено за счет Национального резерва. Первые поставки уже отправились туда, где сегодня больше всего нужны. Должны поддержать громады там, где резервное питание является критически необходимым для обеспечения тепла, воды и электроэнергии