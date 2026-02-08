ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину
По оценкам аналитиков, Россия использовала временный "мораторий" на удары по энергетическим целям, чтобы накопить беспилотники и ракеты. После этого она нанесла разрушительные удары по Украине.
россия использовала временный "мораторий" на удары по энергетической инфраструктуре для накопления беспилотников и ракет для разрушительных ударов по Украине в ночь со 2 на 3 февраля и с 6 на 7 февраля. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики указывают, что кремль пытался представить соблюдение россией моратория на короткие удары по энергетической инфраструктуре как показатель заинтересованности россии в добросовестных переговорах.
Тот факт, что россия осуществила две серии ударов более 400 снарядами в течение шести дней после окончания моратория на энергетические удары, демонстрирует решимость кремля максимизировать страдания украинских мирных жителей и нежелание деэскалировать войну или серьезно продвигать инициированные США мирные переговоры. Вместо этого россия использовала мораторий в свою пользу, максимизируя ущерб для разрушающейся энергетической сети Украины во время зимы
Там оценивают, что "все более масштабные пакеты ударов россии продолжают подчеркивать критическую важность помощи Запада в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, как с помощью американских систем ПВО Patriot, которые могут эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам, так и других форм ПВО для создания диверсифицированной, хорошо оснащенной системы ПВО".
В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.
