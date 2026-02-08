ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину

$43.140.00
50.900.00
ukenru
7 февраля, 20:45 • 10372 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 16846 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 20073 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 25536 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 22804 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 24947 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 36272 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47981 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 43390 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32464 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.7м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году7 февраля, 21:21 • 9126 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto7 февраля, 21:42 • 6730 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo7 февраля, 22:34 • 6468 просмотра
Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС7 февраля, 23:07 • 4982 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 5824 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 29258 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 50470 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 44987 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 46685 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 60332 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майк Помпео
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вена
Франция
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 16263 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 30575 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 32772 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 41697 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 44802 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину

Киев • УНН

 • 4 просмотра

По оценкам аналитиков, Россия использовала временный "мораторий" на удары по энергетическим целям, чтобы накопить беспилотники и ракеты. После этого она нанесла разрушительные удары по Украине.

ISW: Россия использовала мораторий на удары по энергетике для накопления оружия и новых атак на Украину

россия использовала временный "мораторий" на удары по энергетической инфраструктуре для накопления беспилотников и ракет для разрушительных ударов по Украине в ночь со 2 на 3 февраля и с 6 на 7 февраля. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что кремль пытался представить соблюдение россией моратория на короткие удары по энергетической инфраструктуре как показатель заинтересованности россии в добросовестных переговорах.

Тот факт, что россия осуществила две серии ударов более 400 снарядами в течение шести дней после окончания моратория на энергетические удары, демонстрирует решимость кремля максимизировать страдания украинских мирных жителей и нежелание деэскалировать войну или серьезно продвигать инициированные США мирные переговоры. Вместо этого россия использовала мораторий в свою пользу, максимизируя ущерб для разрушающейся энергетической сети Украины во время зимы

- отмечают в ISW.

Там оценивают, что "все более масштабные пакеты ударов россии продолжают подчеркивать критическую важность помощи Запада в укреплении возможностей противовоздушной обороны Украины, как с помощью американских систем ПВО Patriot, которые могут эффективно противодействовать российским баллистическим ракетам, так и других форм ПВО для создания диверсифицированной, хорошо оснащенной системы ПВО".

Напомним

В течение двух дней делегации США, Украины и РФ провели в Абу-Даби трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине.

Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила07.02.26, 12:53 • 7832 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Институт изучения войны
Соединённые Штаты