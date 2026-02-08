ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну
Київ • УНН
За оцінками аналітиків, росія використала тимчасовий "мораторій" на удари по енергетичних цілях, щоб накопичити безпілотники та ракети. Після цього вона завдала руйнівних ударів по Україні..
росія використала тимчасовий "мораторій" на удари по енергетичній інфраструктурі для накопичення безпілотників та ракет для руйнівних ударів по Україні в ніч з 2 на 3 лютого та з 6 на 7 лютого. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що кремль намагався представити дотримання росією мораторію на короткі удари по енергетичній інфраструктурі як показник зацікавленості росії в добросовісних переговорах.
Той факт, що росія здійснила дві серії ударів понад 400 снарядами протягом шести днів після закінчення мораторію на енергетичні удари, демонструє рішучість кремля максимізувати страждання українських мирних жителів та небажання деескалювати війну або серйозно просувати ініційовані США мирні переговори. Натомість росія використала мораторій на свою користь, максимізуючи шкоду для руйнуючої енергетичної мережі України під час зими
Там оцінюють, що "все більш масштабні пакети ударів росії продовжують підкреслювати критичну важливість допомоги Заходу у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, як за допомогою американських систем ППО Patriot, які можуть ефективно протидіяти російським балістичним ракетам, так і інших форм ППО для створення диверсифікованої, добре оснащеної системи ППО".
Нагадаємо
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.
Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила07.02.26, 12:53 • 7832 перегляди