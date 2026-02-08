ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну

$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 10417 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 16976 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 20140 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 25600 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 22850 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 24963 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 36281 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47988 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 43400 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32468 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 9126 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 6730 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 6468 перегляди
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС7 лютого, 23:07 • 4982 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 5824 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 29311 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 50521 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 45029 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 46725 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 60375 перегляди
Музикант
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майк Помпео
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Відень
Франція
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 16276 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 30584 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 32781 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 41704 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 44809 перегляди
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну

Київ • УНН

 • 42 перегляди

За оцінками аналітиків, росія використала тимчасовий "мораторій" на удари по енергетичних цілях, щоб накопичити безпілотники та ракети. Після цього вона завдала руйнівних ударів по Україні..

ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну

росія використала тимчасовий "мораторій" на удари по енергетичній інфраструктурі для накопичення безпілотників та ракет для руйнівних ударів по Україні в ніч з 2 на 3 лютого та з 6 на 7 лютого. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що кремль намагався представити дотримання росією мораторію на короткі удари по енергетичній інфраструктурі як показник зацікавленості росії в добросовісних переговорах.

Той факт, що росія здійснила дві серії ударів понад 400 снарядами протягом шести днів після закінчення мораторію на енергетичні удари, демонструє рішучість кремля максимізувати страждання українських мирних жителів та небажання деескалювати війну або серйозно просувати ініційовані США мирні переговори. Натомість росія використала мораторій на свою користь, максимізуючи шкоду для руйнуючої енергетичної мережі України під час зими

- зазначають в ISW.

Там оцінюють, що "все більш масштабні пакети ударів росії продовжують підкреслювати критичну важливість допомоги Заходу у зміцненні можливостей протиповітряної оборони України, як за допомогою американських систем ППО Patriot, які можуть ефективно протидіяти російським балістичним ракетам, так і інших форм ППО для створення диверсифікованої, добре оснащеної системи ППО".

Нагадаємо

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні.

Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила07.02.26, 12:53 • 7832 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Інститут вивчення війни
Сполучені Штати Америки