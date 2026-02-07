Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 1678 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 11415 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 25418 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 39650 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 34665 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29183 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38059 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15509 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37583 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18535 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
87%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 7668 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 12209 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України7 лютого, 04:30 • 21081 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 13322 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 08:31 • 6842 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 13484 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38056 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 35519 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37582 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 48047 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Денис Шмигаль
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Вінниця
Сполучені Штати Америки
Вінницька область
Харків
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 11473 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 25557 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 28023 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 37024 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 40083 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Х-101
MIM-104 Patriot
NASAMS

Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила

Київ • УНН

 • 110 перегляди

США запропонували Україні та росії ініціативу з деескалації щодо енергетики. Україна підтвердила пропозицію, росія поки не надала відповіді.

Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила

США запропонували Україні та росії утриматися від ударів по енергетиці. Україна підтримує ініціативу,  росія поки не підтвердила. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, США запропонували Україні та рф підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики. Він наголосив, що Україна підтвердила пропозицію.

росія поки що ні. Вони зазвичай їдуть в росію, а потім передають відповідь

 - зазначив Президент.

Нагадаємо

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між рф та Україною тривало з неділі до неділі і путін дотримав своє слово.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна