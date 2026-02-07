Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила
Київ • УНН
США запропонували Україні та росії ініціативу з деескалації щодо енергетики. Україна підтвердила пропозицію, росія поки не надала відповіді.
США запропонували Україні та росії утриматися від ударів по енергетиці. Україна підтримує ініціативу, росія поки не підтвердила. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський повідомляють українські ЗМІ, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, США запропонували Україні та рф підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики. Він наголосив, що Україна підтвердила пропозицію.
росія поки що ні. Вони зазвичай їдуть в росію, а потім передають відповідь
Нагадаємо
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "енергетичне перемир'я" між рф та Україною тривало з неділі до неділі і путін дотримав своє слово.