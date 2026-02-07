$43.140.00
Эксклюзив
10:00 • 2386 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
06:00 • 11890 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 25806 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 40069 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 35041 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29343 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 38363 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15554 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 37746 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18565 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила

Киев • УНН

 • 510 просмотра

США предложили Украине и россии инициативу по деэскалации в отношении энергетики. Украина подтвердила предложение, россия пока не дала ответа.

Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила

США предложили Украине и россии воздержаться от ударов по энергетике. Украина поддерживает инициативу, россия пока не подтвердила. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, США предложили Украине и рф поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики. Он подчеркнул, что Украина подтвердила предложение.

россия пока нет. Они обычно едут в россию, а потом передают ответ

 - отметил Президент.

Напомним

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "энергетическое перемирие" между рф и Украиной длилось с воскресенья до воскресенья и Путин сдержал свое слово.

Павел Башинский

Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина