Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила
Киев • УНН
США предложили Украине и россии инициативу по деэскалации в отношении энергетики. Украина подтвердила предложение, россия пока не дала ответа.
США предложили Украине и россии воздержаться от ударов по энергетике. Украина поддерживает инициативу, россия пока не подтвердила. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщают украинские СМИ, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, США предложили Украине и рф поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики. Он подчеркнул, что Украина подтвердила предложение.
россия пока нет. Они обычно едут в россию, а потом передают ответ
Напомним
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "энергетическое перемирие" между рф и Украиной длилось с воскресенья до воскресенья и Путин сдержал свое слово.