Обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій: Умєров про переговори в ОАЕ
Київ • УНН
Делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори. Сторони обговорили припинення війни, моніторинг перемир'я та домовилися про обмін полоненими.
Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Про це повідомив Рустем Умєров, секретар РНБО, голова української делегації, передає УНН.
Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та російської федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру
Він зазначив, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої росія та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.
Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів
Нагадаємо
Українська делегація готує доповідь Президенту Володимиру Зеленському після першого дня переговорів в Абу-Дабі.