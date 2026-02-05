Обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій: Умєров про переговори в ОАЕ

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
15:05 • 13790 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 13532 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 16148 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 27281 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 58448 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 27502 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 26752 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21714 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14666 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14378 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
79%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генсек НАТО Марк Рютте відвідав Чернігівщину та поспілкувався з місцевими жителямиPhoto5 лютого, 09:20 • 7350 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 20847 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 24748 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 11841 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 16393 перегляди
Публікації
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 13790 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 58451 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 66331 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 96283 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 95867 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Дональд Туск
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Індія
Реклама
УНН Lite
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 5470 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 16460 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 20908 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 43782 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 22549 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

Обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій: Умєров про переговори в ОАЕ

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори. Сторони обговорили припинення війни, моніторинг перемир'я та домовилися про обмін полоненими.

Обговорили методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій: Умєров про переговори в ОАЕ

Протягом двох днів делегації США, України та рф провели в Абу-Дабі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Про це повідомив Рустем Умєров, секретар РНБО, голова української делегації, передає УНН

Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та російської федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру 

- написав Умєров. 

Він зазначив, що делегації досягли домовленості, відповідно до якої росія та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи05.02.26, 15:04 • 16153 перегляди

Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів 

- додав Умєров. 

Нагадаємо 

Українська делегація готує доповідь Президенту Володимиру Зеленському після першого дня переговорів в Абу-Дабі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна