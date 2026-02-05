Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський підтвердив повернення 157 українців, серед яких військові та цивільні, у межах першого після довгої паузи обміну. Більшість з них перебували в полоні з 2022 року.
Повертаємо наших додому – 157 українців. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Солдати, сержанти та офіцери. І також із захисниками повертаються цивільні. Більшість були в полоні ще з 22-го року
"Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України", - зазначив Президент.
З його слів, "без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з росії".
"Продовжимо роботу, щоб звільнити наших людей із полону. Маємо повернути та обов’язково повернемо всіх. Щодо кожного прізвища ми працюємо. Щоб кожна сім’я дочекалася своїх", - наголосив Зеленський.
