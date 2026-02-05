$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 10943 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 8180 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 10618 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 10257 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 8322 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10718 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18913 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29549 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22634 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
рф заявила про перший з початку року обмін полоненими з Україною

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Міноборони РФ повідомило про обмін полоненими з Україною, передавши 157 військовополонених ЗСУ. росія також заявила про повернення трьох жителів Курської області.

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 157 на 157 - перший з початку року, передає УНН.

Деталі

Як заявили у мо рф, росія передала 157 військовополонених ЗСУ.

Там також заявили, що з України повернуто трьох жителів Курської області.

Представники української влади та ЗСУ наразі інформацію про обмін не коментували.

США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф05.02.26, 12:18 • 4066 переглядiв

Юлія Шрамко

