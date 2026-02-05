рф заявила про перший з початку року обмін полоненими з Україною
Київ • УНН
Міноборони РФ повідомило про обмін полоненими з Україною, передавши 157 військовополонених ЗСУ. росія також заявила про повернення трьох жителів Курської області.
У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 157 на 157 - перший з початку року, передає УНН.
Деталі
Як заявили у мо рф, росія передала 157 військовополонених ЗСУ.
Там також заявили, що з України повернуто трьох жителів Курської області.
Представники української влади та ЗСУ наразі інформацію про обмін не коментували.
