рф заявила про перший з початку року обмін полоненими з Україною

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі 157 на 157 - перший з початку року, передає УНН.

Деталі

Як заявили у мо рф, росія передала 157 військовополонених ЗСУ.

Там також заявили, що з України повернуто трьох жителів Курської області.

Представники української влади та ЗСУ наразі інформацію про обмін не коментували.

