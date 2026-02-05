рф заявила о первом с начала года обмене пленными с Украиной
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной, передав 157 военнопленных ВСУ. россия также заявила о возвращении трех жителей Курской области.
В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 157 на 157 - первом с начала года, передает УНН.
Детали
Как заявили в мо рф, россия передала 157 военнопленных ВСУ.
Там также заявили, что из Украины возвращены трое жителей Курской области.
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф05.02.26, 12:18 • 4180 просмотров