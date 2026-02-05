рф заявила о первом с начала года обмене пленными с Украиной

В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате 157 на 157 - первом с начала года, передает УНН.

Детали

Как заявили в мо рф, россия передала 157 военнопленных ВСУ.

Там также заявили, что из Украины возвращены трое жителей Курской области.

