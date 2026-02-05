$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 4956 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 4288 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 7572 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 7504 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 6732 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10071 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18430 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28692 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22300 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф

Киев • УНН

 • 1506 просмотра

Делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными. Этот результат достигнут благодаря мирным переговорам, проведенным в ОАЭ под лидерством Дональда Трампа.

США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф

Делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев, сообщил посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, пишет УНН.

Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и россии договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев

- сообщил Уиткофф.

Посланник Трампа подчеркнул, что "этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам".

"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - указал Уиткофф.

О продолжении переговоров

"Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - отметил посланник президента США.

При этом он выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам "за проведение этих обсуждений", а также президенту США Дональду Трампу "за его лидерство, которое сделало это соглашение возможным".

В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров05.02.26, 09:22 • 10069 просмотров

Юлия Шрамко

