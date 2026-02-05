США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф

Делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев, сообщил посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, пишет УНН.

Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и россии договорились об обмене 314 пленными - первый такой обмен за пять месяцев - сообщил Уиткофф.

Посланник Трампа подчеркнул, что "этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам".

"Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине", - указал Уиткофф.

О продолжении переговоров

"Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - отметил посланник президента США.

При этом он выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам "за проведение этих обсуждений", а также президенту США Дональду Трампу "за его лидерство, которое сделало это соглашение возможным".

