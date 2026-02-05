В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров

В Абу-Даби начался второй день нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии, сообщил в четверг глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщив их формат, пишет УНН.

Начался второй день переговоров в Абу-Даби. Работаем в тех же форматах, что и вчера: трехсторонние консультации, работа в группах и дальнейшая синхронизация позиций - написал Умеров.

Итоги, по его словам, - позже.

Напомним

Новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии стартовал в Абу-Даби 4 февраля. Завершение первого дня нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби 4 февраля подтвердила пресс-секретарь секретаря СНБО.

В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.

Президент Владимир Зеленский по итогам доклада делегации после встреч 4 февраля сообщил, что был трехсторонний формат и контакты команды с американской стороной, и анонсировал "весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных".

Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время