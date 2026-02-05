$43.170.02
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 12524 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 22996 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 18269 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 18345 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 19208 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18120 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15060 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13688 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 20104 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Популярнi новини
На Сумщині запроваджено комбіновану логістику для пасажирських поїздів через безпекову ситуацію – Укрзалізниця4 лютого, 22:28 • 6814 перегляди
Аномальні морози в Нью-Йорку: кількість жертв серед бездомних зросла до 17 осіб4 лютого, 22:49 • 7290 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 14615 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 8554 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 4222 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 38564 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 69137 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 69509 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 108615 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 115299 перегляди
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 14743 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 9352 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 9370 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 12711 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 11127 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Другий день переговорів в Абу-Дабі розпочався. Продовжуються тристоронні консультації, робота в групах та синхронізація позицій.

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров

В Абу-Дабі розпочався другий день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії, повідомив у четвер голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомивши їх формат, пише УНН.

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій

- написав Умєров.

Підсумки, з його слів, - згодом.

Нагадаємо

Новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії стартував в Абу-Дабі 4 лютого. Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі 4 лютого підтвердила речниця секретаря РНБО.

У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.

Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді делегації після зустрічей 4 лютого повідомив, що був тристоронній формат і контакти команди з американською стороною, і анонсував "вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених".

Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом04.02.26, 20:32 • 18348 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Абу-Дабі