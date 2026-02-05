В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров

В Абу-Дабі розпочався другий день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії, повідомив у четвер голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомивши їх формат, пише УНН.

Розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій - написав Умєров.

Підсумки, з його слів, - згодом.

Нагадаємо

Новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії стартував в Абу-Дабі 4 лютого. Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі 4 лютого підтвердила речниця секретаря РНБО.

У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.

Президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді делегації після зустрічей 4 лютого повідомив, що був тристоронній формат і контакти команди з американською стороною, і анонсував "вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених".

Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом