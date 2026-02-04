Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
Київ • УНН
Речниця секретаря РНБО підтвердила завершення першого дня тристоронніх мирних переговорів в Абу-Дабі. Переговори за участю України, США та рф продовжаться наступного дня.
Завершення першого дня нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі підтвердила речниця секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, пише УНН.
Перемовини завершились, завтра планують продовжити
Нагадаємо
Раніше ЗМІ повідомили, що перший день переговорів в Абу-Дабі завершився, і вони продовжаться у четвер.
Новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії стартував в Абу-Дабі 4 лютого. Про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації.
У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.