15:02 • 516 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
14:49 • 2100 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 13235 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 21564 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 17407 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21011 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34915 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50071 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39936 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 37043 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться у четвер - Axios

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

Перший день мирних переговорів між росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився. Переговори відновляться пізно вранці в четвер.

Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться у четвер - Axios

Перший день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться у четвер, повідомив у середу журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.

Перший день мирних переговорів між росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився. За словами джерела, знайомого з ситуацією, переговори відновляться пізно вранці в четвер (за місцевим часом)

- написав журналіст Axios Равід.

Нагадаємо

В Абу-Дабі 4 лютого стартував новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії. Про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації.

У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна