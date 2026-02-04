Перший день переговорів в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться у четвер - Axios
Київ • УНН
Перший день мирних переговорів між росією та Україною в Абу-Дабі за посередництва США завершився. Переговори відновляться пізно вранці в четвер.
Перший день нового раунду тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та рф в Абу-Дабі завершився, вони продовжаться у четвер, повідомив у середу журналіст Axios Барак Равід у X, пише УНН.
Нагадаємо
В Абу-Дабі 4 лютого стартував новий раунд тристоронніх мирних переговорів за участю України, США та росії. Про перебіг кожного етапу інформують Президента, повідомив голова української делегації.
У МЗС заявили, що інтерес української сторони на черговому дводенному раунді мирних переговорів в Абу-Дабі у тому, щоб з'ясувати, на що реально налаштовані росіяни та американці.
