Первый день переговоров в Абу-Даби завершился, они продолжатся в четверг - Axios
Киев • УНН
Первый день мирных переговоров между россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился. Переговоры возобновятся поздно утром в четверг.
Первый день нового раунда трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и рф в Абу-Даби завершился, они продолжатся в четверг, сообщил в среду журналист Axios Барак Равид в X, пишет УНН.
Первый день мирных переговоров между россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился. По словам источника, знакомого с ситуацией, переговоры возобновятся поздно утром в четверг (по местному времени)
Напомним
В Абу-Даби 4 февраля стартовал новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии. О ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации.
В МИД заявили, что интерес украинской стороны на очередном двухдневном раунде мирных переговоров в Абу-Даби состоит в том, чтобы выяснить, на что реально настроены россияне и американцы.
