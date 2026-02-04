В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби

Второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и рф начался сегодня в Абу-Даби в рамках дипломатических усилий по продвижению политического процесса урегулирования российско-украинской войны, подтвердили в МИД ОАЭ в четверг, обнародовав первые официальные фото с сегодняшней встречи, пишет УНН.

Детали

На обнародованных фото видны представители делегаций Украины, США и РФ, сидящие за П-образным столом. С украинской стороны видно членов делегации Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Сергея Кислицу, Давида Арахамию, представителей армии и разведки.

Среди присутствующих от американской стороны видны, в частности, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер.

МИД ОАЭ заявил, что "проведение этого раунда в ОАЭ отражает его прочные и сбалансированные отношения со всеми тремя сторонами, а также уверенность международного сообщества в его роли в содействии диалогу и обеспечении благоприятной среды для конструктивных переговоров, которые возглавляет президент США Дональд Трамп".

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров

Министерство отметило, что "начало второго раунда отражает приверженность вовлеченных сторон дипломатическому процессу, выразив надежду, что этот раунд будет основываться на достижениях первого раунда, тем самым способствуя прогрессу к более широкому взаимопониманию".

Министерство подтвердило "приверженность ОАЭ поддержке международных усилий, направленных на достижение всеобъемлющего и устойчивого политического решения, которое улучшит перспективы мира и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях".

"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби