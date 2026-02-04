В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби

$43.190.22
10:29 • 8836 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 13696 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 10345 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
4 февраля, 07:36 • 14209 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 29162 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 46238 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 37522 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 36570 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33733 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 21270 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 12205 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 13332 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 25683 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo4 февраля, 06:41 • 13425 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW4 февраля, 07:33 • 30895 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 9790 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 46613 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 48201 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 86951 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 95404 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Кир Стармер
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Донецкая область
Великобритания
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 20835 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 20913 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 23898 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 30671 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 40955 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и рф. ОАЭ принимает эти переговоры, подчеркивая свою роль в содействии диалогу между сторонами.

В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби

Второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами и рф начался сегодня в Абу-Даби в рамках дипломатических усилий по продвижению политического процесса урегулирования российско-украинской войны, подтвердили в МИД ОАЭ в четверг, обнародовав первые официальные фото с сегодняшней встречи, пишет УНН.

Детали

На обнародованных фото видны представители делегаций Украины, США и РФ, сидящие за П-образным столом. С украинской стороны видно членов делегации Рустема Умерова, Кирилла Буданова, Сергея Кислицу, Давида Арахамию, представителей армии и разведки.

Среди присутствующих от американской стороны видны, в частности, посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять и советник Трампа Джаред Кушнер. 

МИД ОАЭ заявил, что "проведение этого раунда в ОАЭ отражает его прочные и сбалансированные отношения со всеми тремя сторонами, а также уверенность международного сообщества в его роли в содействии диалогу и обеспечении благоприятной среды для конструктивных переговоров, которые возглавляет президент США Дональд Трамп".

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров04.02.26, 11:59 • 13692 просмотра

Министерство отметило, что "начало второго раунда отражает приверженность вовлеченных сторон дипломатическому процессу, выразив надежду, что этот раунд будет основываться на достижениях первого раунда, тем самым способствуя прогрессу к более широкому взаимопониманию".

Министерство подтвердило "приверженность ОАЭ поддержке международных усилий, направленных на достижение всеобъемлющего и устойчивого политического решения, которое улучшит перспективы мира и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях".

"Интерес - выяснить, на что настроены россияне и американцы" - МИД о переговорах в Абу-Даби04.02.26, 13:35 • 1952 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина