Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров

В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии, о ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщив их формат, пишет УНН.

Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций - сообщил Умеров.

Глава украинской делегации подчеркнул: "Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и прочного мира".

"О ходе каждого этапа переговоров информируем Главу государства", - отметил Умеров.

Напомним

В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией.

Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"