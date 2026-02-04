Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Киев • УНН
В Абу-Даби стартовал очередной этап переговоров в трехстороннем формате: Украина, США и россия. После работы в отдельных группах состоится совместная синхронизация позиций.
В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии, о ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщив их формат, пишет УНН.
Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций
Глава украинской делегации подчеркнул: "Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и прочного мира".
"О ходе каждого этапа переговоров информируем Главу государства", - отметил Умеров.
Напомним
В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией.
