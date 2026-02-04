$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 1998 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 2518 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
07:36 • 6640 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 23442 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 41066 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 34965 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35209 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32672 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20660 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 28730 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.4м/с
69%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 5504 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"05:00 • 7218 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto05:46 • 20508 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 6866 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 24920 просмотра
публикации
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 41252 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 43158 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 81955 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 90545 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 72107 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Сергей Лысак
Рустем Умеров
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 18414 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 18709 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 21786 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 28617 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 39079 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Дипломатка

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров

Киев • УНН

 • 2516 просмотра

В Абу-Даби стартовал очередной этап переговоров в трехстороннем формате: Украина, США и россия. После работы в отдельных группах состоится совместная синхронизация позиций.

Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров

В Абу-Даби стартовал новый раунд трехсторонних мирных переговоров с участием Украины, США и россии, о ходе каждого этапа информируют Президента, сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщив их формат, пишет УНН.

Начался очередной этап переговоров в Абу-Даби. Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций

- сообщил Умеров.

Глава украинской делегации подчеркнул: "Работаем в рамках четких директив Президента Владимира Зеленского для достижения достойного и прочного мира".

"О ходе каждого этапа переговоров информируем Главу государства", - отметил Умеров.

Напомним

В среду, 4 февраля, украинская делегация прибыла в Абу-Даби, где запланированы трехсторонние переговоры с США и россией.

Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"04.02.26, 09:36 • 6638 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина