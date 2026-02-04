Українська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів з США та росією: перші подробиці

$43.190.22
50.950.04
ukenru
07:36 • 2380 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 19873 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 37053 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 32454 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 33258 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 31464 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 19906 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 28298 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 34160 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 18059 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2.9м/с
71%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 18788 перегляди
Помер Чак Негрон – голос легендарного хіта "Joy to the World" та засновник Three Dog Night3 лютого, 23:55 • 4894 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 17377 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 18041 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 21725 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 38671 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 40532 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 79462 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 88131 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 69943 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ілон Маск
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 17143 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 17570 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 20655 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 27541 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 38086 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Золото

Українська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів з США та росією: перші подробиці

Київ • УНН

 • 530 перегляди

Українська делегація прибула в Абу-Дабі для тристоронніх переговорів з США та росією. Серед присутніх - Рустем Умєров, секретар РНБО України.

Українська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів з США та росією: перші подробиці

У середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне".

Деталі

Журналістам цю інформацію підтвердило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.

Паралельно в мережі з’явилось відео, де українська делегація вже в Абу-Дабі. На кадрах можна побачити Рустема Умєрова, секретаря РНБО України.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що літак з російською делегацією приземлився в Абу-Дабі.

До того речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною. 

Також УНН повідомляв, що російська сторона не йде на поступки, не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки