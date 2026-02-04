Українська делегація прибула в Абу-Дабі для переговорів з США та росією: перші подробиці

У середу, 4 лютого, українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори з США та росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне".

Деталі

Журналістам цю інформацію підтвердило джерело, ознайомлене з перебігом перемовин.

Паралельно в мережі з’явилось відео, де українська делегація вже в Абу-Дабі. На кадрах можна побачити Рустема Умєрова, секретаря РНБО України.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що літак з російською делегацією приземлився в Абу-Дабі.

До того речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною.

Також УНН повідомляв, що російська сторона не йде на поступки, не змінює свої вимог щодо припинення війни в Україні. кремль вимагає виведення ЗСУ з усіх окупованих рф територій, а також хоче, щоб Україна й надалі залишалась під російським впливом.