російська делегація прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів - ЗМІ
Київ • УНН
Літак з російською делегацією приземлився в Абу-Дабі. Там мають відбутись тристоронні переговори з Україною та США.
російська делегація прибула в Абу-Дабі, де мають відбутись тристоронні переговори з Україною та США, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Літак із російською делегацією приземлився в Абу-Дабі
Додамо
Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною.
