19:39
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
18:25
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
16:50
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
16:41
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
16:33
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
3 лютого, 09:16
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
російська делегація прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів - ЗМІ

Київ • УНН

 48 перегляди

Літак з російською делегацією приземлився в Абу-Дабі. Там мають відбутись тристоронні переговори з Україною та США.

російська делегація прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів - ЗМІ

російська делегація прибула в Абу-Дабі, де мають відбутись тристоронні переговори з Україною та США, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Літак із російською делегацією приземлився в Абу-Дабі 

- йдеться у повідомленні.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"01.02.26, 13:12

Додамо

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною.

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі02.02.26, 12:29

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Білий дім
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна