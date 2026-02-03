російська делегація прибула до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів - ЗМІ

російська делегація прибула в Абу-Дабі, де мають відбутись тристоронні переговори з Україною та США, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Літак із російською делегацією приземлився в Абу-Дабі - йдеться у повідомленні.

Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"

Додамо

Раніше речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що спецпосланець президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушить до Абу-Дабі для переговорів з росією та Україною.

У кремлі підтвердили, що новий раунд переговорів за участю України, США та рф пройде 4-5 лютого в Абу-Дабі