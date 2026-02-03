российская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров - СМИ

российская делегация прибыла в Абу-Даби, где должны состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби - говорится в сообщении.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"

Добавим

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной.

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби