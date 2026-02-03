российская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров - СМИ
Киев • УНН
Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби. Там должны состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США.
российская делегация прибыла в Абу-Даби, где должны состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби
Добавим
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной.
