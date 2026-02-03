$42.970.16
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
18:25 • 7784 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
16:50 • 11520 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
16:41 • 12968 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
16:33 • 11380 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 19750 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 27810 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16406 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24196 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
3 февраля, 09:16 • 34306 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров - СМИ

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби. Там должны состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США.

российская делегация прибыла в Абу-Даби для трехсторонних переговоров - СМИ

российская делегация прибыла в Абу-Даби, где должны состояться трехсторонние переговоры с Украиной и США, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Самолет с российской делегацией приземлился в Абу-Даби 

- говорится в сообщении.

Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"01.02.26, 13:12

Добавим

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Абу-Даби для переговоров с Россией и Украиной.

В кремле подтвердили, что новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф пройдет 4-5 февраля в Абу-Даби02.02.26, 12:29

Антонина Туманова

