Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Киев • УНН
Определены даты следующих трехсторонних встреч, они запланированы на 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада украинской переговорной команды, передает УНН.
Подробности
Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны. Спасибо всем, кто помогает
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что дата или место следующего раунда переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США может измениться. Причина - ситуация между США и Ираном, которая может повлиять на сроки встречи.