Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі - Зеленський
Київ • УНН
Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей, вони заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, після доповіді української переговорної команди, передає УНН.
Деталі
Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.