Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
10:11 • 2250 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
06:56 • 10778 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 27376 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 45730 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 33642 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 32129 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
31 січня, 14:50 • 26270 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
31 січня, 14:25 • 16429 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 14006 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі - Зеленський

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі тристоронні зустрічі. Україна готова до предметної розмови, яка має наблизити до закінчення війни.

Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей, вони заплановані на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, після доповіді української переговорної команди, передає УНН.

Деталі

Щойно була доповідь нашої переговорної команди. Визначено дати наступних тристоронніх зустрічей: 4 та 5 лютого в Абу-Дабі. Україна готова до предметної розмови, і ми зацікавлені в тому, щоб результат наблизив нас до реального й достойного закінчення війни. Дякую всім, хто допомагає

- заявив президент України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США може змінитися. Причина - ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Алла Кіосак

