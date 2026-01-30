Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США може змінитися. Причина – ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що дата або місце проведення наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США щодо припинення війни може змінитися, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Наступний раунд переговорів мав відбутися в Абу-Дабі в неділю, але Зеленський сказав, що не знає, коли відбудеться наступна зустріч.
Для нас дуже важливо, щоб усі, з ким ми домовилися, були присутні на зустрічі, тому що всі очікують зворотного зв'язку
Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що головні посланці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які були присутні на попередньому раунді переговорів, не братимуть участі у зустрічі вихідних в Абу-Дабі.
Але дата або місце проведення можуть змінитися - тому що, на нашу думку, щось відбувається в ситуації між Сполученими Штатами та Іраном. І цей розвиток подій, ймовірно, може вплинути на терміни
