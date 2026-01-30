$42.850.08
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися

Київ • УНН

 670 перегляди

Президент Зеленський заявив, що дата або місце наступного раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США може змінитися. Причина – ситуація між США та Іраном, яка може вплинути на терміни зустрічі.

Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися

Президент Володимир Зеленський заявив, що дата або місце проведення наступного раунду переговорів між Україною та росією за посередництва США щодо припинення війни може змінитися, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наступний раунд переговорів мав відбутися в Абу-Дабі в неділю, але Зеленський сказав, що не знає, коли відбудеться наступна зустріч.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський26.01.26, 19:23 • 39315 переглядiв

Для нас дуже важливо, щоб усі, з ким ми домовилися, були присутні на зустрічі, тому що всі очікують зворотного зв'язку

- сказав Зеленський журналістам у заяві, опублікованій його офісом у п'ятницю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у середу, що головні посланці президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які були присутні на попередньому раунді переговорів, не братимуть участі у зустрічі вихідних в Абу-Дабі.

Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією28.01.26, 20:50 • 34105 переглядiв

Але дата або місце проведення можуть змінитися - тому що, на нашу думку, щось відбувається в ситуації між Сполученими Штатами та Іраном. І цей розвиток подій, ймовірно, може вплинути на терміни

- сказав Зеленський.

Трамп підтвердив плани щодо прямих переговорів з Іраном задля уникнення війни30.01.26, 07:23 • 2892 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марко Рубіо
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран