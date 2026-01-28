$42.960.17
18:50
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
28 січня, 09:51
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Наступний раунд переговорів між Україною та росією відбудеться у двосторонньому форматі. Можлива присутність США, але без Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер, передає УНН

Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч в ОАЕ, яка, як мені здається, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Джаред і Стів Віткофф, а також представники росії та України. Планується продовжити переговори з цього питання цього тижня, вже в двосторонньому форматі. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів і не Джаред 

- сказав Рубіо. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна