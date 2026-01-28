Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів Віткофф і не Джаред Кушнер, передає УНН.

Наприкінці минулого тижня відбулася зустріч в ОАЕ, яка, як мені здається, вперше за багато років мала тристоронній характер і включала присутність США. Там були Джаред і Стів Віткофф, а також представники росії та України. Планується продовжити переговори з цього питання цього тижня, вже в двосторонньому форматі. Можливо, буде присутність США, але це будуть не Стів і не Джаред - сказав Рубіо.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попередньо наступна тристороння зустріч команд України, США та рф відбудеться у неділю, 1 лютого.

У рф підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі 1 лютого: деталей щодо документів не коментують