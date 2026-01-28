Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате - между Украиной и россией. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив Виткофф и не Джаред Кушнер, передает УНН.

В конце прошлой недели состоялась встреча в ОАЭ, которая, как мне кажется, впервые за много лет носила трехсторонний характер и включала присутствие США. Там были Джаред и Стив Виткофф, а также представители россии и Украины. Планируется продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе, уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и не Джаред - сказал Рубио.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля.

В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют