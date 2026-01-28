$42.960.17
19:02 • 360 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
18:50 • 1140 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
18:25 • 2338 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
18:10 • 3362 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
15:19 • 10414 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 13901 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 11560 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 23119 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 23247 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 27252 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Уничтожено 15 единиц авиации рф на 5 аэродромах: бойцы "Альфы" СБУ нанесли ущерб врагу на более чем 1 млрд долларовVideo28 января, 09:30 • 4360 просмотра
кремль позитивно оценил начало прямых контактов в Абу-Даби, анонсировал продолжение работы28 января, 10:26 • 6058 просмотра
Сикорский призвал Маска ограничить Starlink для россиян: тот взорвался оскорблениями28 января, 10:45 • 17419 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 27465 просмотра
Умерла заслуженная артистка Украины Тамара Плашенко: сын актрисы раскрыл причину смерти звездной матери28 января, 12:30 • 11231 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 27502 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 59154 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 87247 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 66772 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 85219 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения18:25 • 1156 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 35794 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 34486 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 41248 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 43951 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией

Киев • УНН

 • 1134 просмотра

Следующий раунд переговоров между Украиной и россией состоится в двустороннем формате. Возможно присутствие США, но без Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате - между Украиной и россией. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив Виткофф и не Джаред Кушнер, передает УНН

В конце прошлой недели состоялась встреча в ОАЭ, которая, как мне кажется, впервые за много лет носила трехсторонний характер и включала присутствие США. Там были Джаред и Стив Виткофф, а также представители россии и Украины. Планируется продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе, уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и не Джаред 

- сказал Рубио. 

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля.

В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют28.01.26, 16:10 • 2118 просмотров

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Марко Рубио
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина