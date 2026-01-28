В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют

$42.960.17
8658 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
16181 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
21257 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
21807 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
22602 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 26070 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 44260 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 57393 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42978 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 75872 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзивы
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем
28 января, 04:47
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб
28 января, 04:58
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами
28 января, 05:44
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти
28 января, 06:22
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
28 января, 07:00
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
10:59
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
28 января, 07:00
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20
Когда и как передавать показания счетчиков
27 января, 14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Роберт Фицо
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Одесская область
Харьковская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
27 января, 18:07
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
27 января, 17:26
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины
27 января, 15:38
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
27 января, 11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
26 января, 17:14
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Старлинк

В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют

Киев • УНН

 8 просмотра

РосСМИ со ссылкой на дмитрия пескова сообщили, что переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. рф не обсуждает никаких документов.

В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют

В кремле подтвердили, что переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, передает УНН.

Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1 февраля 

- сообщил песков.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26.01.26, 19:23

Вместе с тем, пресс-секретарь путина отметил, что рф не обсуждает никаких документов.

россия считает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме, и не обсуждает конкретные документы 

- так песков прокомментировал утверждение Киева, якобы "мирных договоров" будет два.

Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24.01.26, 20:16

Антонина Туманова

российская пропаганда
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина