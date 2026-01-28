В рф подтвердили продолжение переговоров в Абу-Даби 1 февраля: деталей по документам не комментируют

В кремле подтвердили, что переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора дмитрия пескова, передает УНН.

Переговоры в Абу-Даби по Украине продолжатся 1 февраля - сообщил песков.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский

Вместе с тем, пресс-секретарь путина отметил, что рф не обсуждает никаких документов.

россия считает, что переговоры должны продолжаться в закрытом режиме, и не обсуждает конкретные документы - так песков прокомментировал утверждение Киева, якобы "мирных договоров" будет два.

Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios