17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
публикации
Эксклюзивы
16:43
26 января, 10:01
26 января, 08:52
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф предварительно состоится 1 февраля. Будут обсуждаться вопросы военного характера и шаги для окончания войны.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля, передает УНН

Сегодня был также уже полный доклад нашей делегации – ребята вернулись после трехсторонних встреч. За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы больше военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга. Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье 

- сообщил Зеленский.

По его словам, будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу.

Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы. Украина всегда есть и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – россия 

- добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нужны реальные результаты дипломатии.

Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на россию, которые могли бы сработать. А давление нужно. Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокирования российских операций – все это работает на остановку войны. Надо, чтобы партнеры об этом не забывали. Я благодарю всех, кто с Украиной! Спасибо всем, кто нам помогает! 

- резюмировал Президент.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина