Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительно следующая трехсторонняя встреча команд Украины, США и рф состоится в воскресенье, 1 февраля, передает УНН.

Сегодня был также уже полный доклад нашей делегации – ребята вернулись после трехсторонних встреч. За долгое время был снова формат с американцами и россиянами. Успели обсудить различные вопросы больше военного характера – то, что касается шагов для окончания войны и реального контроля, мониторинга. Есть вопросы, которые должны быть подготовлены на следующую встречу. Предварительно мы говорили о том, что команды встретятся еще раз в воскресенье - сообщил Зеленский.

По его словам, будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу.

Украина будет максимально подготовленной по всем вещам, которые должны быть обсуждены и согласованы. Украина всегда есть и будет на стороне мира, и единственный, из-за кого эта война до сих пор продолжается, – россия - добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что нужны реальные результаты дипломатии.

Чтобы не было впечатления, что россияне используют и переговорный процесс с очень циничной, жесткой целью – отодвигают новые меры давления на россию, которые могли бы сработать. А давление нужно. Именно давление и его последствия – результат санкций, результат блокирования российских операций – все это работает на остановку войны. Надо, чтобы партнеры об этом не забывали. Я благодарю всех, кто с Украиной! Спасибо всем, кто нам помогает! - резюмировал Президент.

