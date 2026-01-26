Определил рамки дальнейшей дипломатической работы, готовимся к новым встречам: Зеленский встретился с украинской делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами и определил рамки дальнейшей дипломатической работы, передает УНН.

Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены - сообщил Зеленский.

По его словам, во время доклада проанализировали ключевые позиции сторон.

Определил рамки дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

