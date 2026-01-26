Определил рамки дальнейшей дипломатической работы, готовимся к новым встречам: Зеленский встретился с украинской делегацией
Киев • УНН
Президент Зеленский заслушал доклад делегации после трехсторонних переговоров в ОАЭ с США и РФ. Обсуждались военные и сложные политические вопросы, определены рамки дальнейшей дипломатической работы.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации после переговоров в Эмиратах с американской и российской сторонами и определил рамки дальнейшей дипломатической работы, передает УНН.
Это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны. На встречах обсудили спектр весомых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны. Говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены
По его словам, во время доклада проанализировали ключевые позиции сторон.
Определил рамки дальнейшей дипломатической работы. Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе. Слава Украине!
