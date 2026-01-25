Обсуждали 20-пунктный план, а также проблемные вопросы: Зеленский раскрыл детали переговоров в ОАЭ

Украина не отдаст свои территории, и необходимо искать компромисс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа, а также добавил - на встрече в ОАЭ обсуждали 20-пунктный план, а также проблемные вопросы, передает УНН.

Детали

По словам Президента, в переговорах принимали участие представители дипломатических ведомств и военные трех сторон. Во время встречи обсуждали 20-пунктный план, а также проблемные вопросы.

Проблемных вопросов было очень много, их стало меньше, и уже достаточно долгое время Россия хочет сделать все, чтобы Украины не было на востоке нашего государства. Понятная причина - они ставили это как цель, и поэтому абсолютно понятно, что они хотят достичь этой цели, но на фронте они пока еще этого сделать не могут - отметил Президент Украины.

Также Глава государства подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной и базируется на принципе территориальной целостности.

Наша позиция по нашей территории - территориальная целостность Украины, которую нужно уважать. Все знают нашу позицию - мы воюем за свое государство, за свое. Мы не воюем на территории чужой страны. Да, это две разные принципиальные позиции - украинская и российская. Американцы пробуют найти компромисс. Мы идем на то, что мы общаемся в трехстороннем формате. Это такие первые шаги, может, для того чтобы найти тот самый компромисс, но для компромисса нужно, чтобы все стороны были готовы к компромиссу. Кстати, и американская сторона тоже - подчеркнул Зеленский.

Напомним

По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.