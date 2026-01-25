$43.170.00
Обговорювали 20-пунктний план, а також проблемні питання: Зеленський розкрив деталі переговорів в ОАЕ

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не віддасть свої території, а на зустрічі в ОАЕ обговорювали 20-пунктний план та проблемні питання. У переговорах брали участь дипломати та військові трьох сторін.

Україна не віддасть свої території і необхідно шукати компроміс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, а також додав - на зустрічі в ОАЕ обговорювали 20-пунктний план, а також проблемні питання, передає УНН

Деталі

За словами Президента, у переговорах брали участь представники дипломатичних відомств і військові трьох сторін. Під час зустрічі обговорювали 20-пунктний план, а також проблемні питання.

Проблемних питань було дуже багато, їх стало менше і вже достатньо довгий час росія хоче зробити все, аби України не було на сході нашої держави. Зрозуміла причина - вони ставили це як за ціль, і тому абсолютно зрозуміло, що вони хочуть  досягти цієї цілі, але на фронті вони поки ще цього зробити не можуть 

- зазначив Президент України.

Також Глава держави наголосив, що позиція України залишається незмінною і базується на принципі територіальної цілісності.

Наша позиція по нашій території - територіальна цілісність України, яку потрібно поважати. Всі знають нашу позицію - ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо на території чужої країни. Так, це дві різні принципові позиції - українська і російська. Американці пробують знайти компроміс.  Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі. Це такі перші кроки, може, для того щоби знайти той самий компроміс, але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також 

- підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

За словами українських посадовців, тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Антоніна Туманова

