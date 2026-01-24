Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відома дата наступної зустрічі - Axios

Тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

Як зазначив кореспондент, йому про це повідомили українські посадовці. Імена цих людей він не назвав, але, вочевидь, ці люди брали участь у переговорному процесі.

Тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними", повідомили мені українські посадовці. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня - йдеться в дописі журналіста.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

