Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відома дата наступної зустрічі - Axios

Ексклюзив
10:00 • 7152 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 14600 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20929 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36974 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36449 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31327 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27189 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 54177 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48955 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22171 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ціни на нафту злетіли на 3% через американську "армаду" та нові санкції проти Ірану
24 січня, 03:49 • 5618 перегляди
Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства
24 січня, 04:11 • 4024 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"
24 січня, 06:01 • 9076 перегляди
12-річний хлопчик помер у лікарні від травм після нападу акули в Австралії
24 січня, 06:59 • 5030 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
08:56 • 5176 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 15:12 • 54177 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
23 січня, 12:42 • 70597 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 88178 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50 • 83531 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43 • 84790 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Руслан Кравченко
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Харківська область
Київська область
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
11:07 • 2992 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
08:56 • 5262 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
23 січня, 12:32 • 28614 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
23 січня, 11:14 • 28288 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
22 січня, 17:56 • 42400 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Х-101

Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відома дата наступної зустрічі - Axios

Київ • УНН

 120 перегляди

За словами українських посадовців, тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.

Переговори США, України і рф в Абу-Дабі: стала відома дата наступної зустрічі - Axios

Тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними". Про це повідомив в соцмережі "Х" журналіст Axios Барак Равід, передає УНН.

Деталі

Як зазначив кореспондент, йому про це повідомили українські посадовці. Імена цих людей він не назвав, але, вочевидь, ці люди брали участь у переговорному процесі.

Тристоронні переговори між США, росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними", повідомили мені українські посадовці. Наступний раунд переговорів відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня 

- йдеться в дописі журналіста.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершились переговори в Абу-Дабі між США, Україною і рф. Посли обох воюючих країн зустрічалися з американськими посередниками.

Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23.01.26, 20:21 • 4428 переглядiв

Євген Устименко

Війна в Україні
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна