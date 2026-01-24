Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стала известна дата следующей встречи - Axios

$43.170.01
Эксклюзив
10:00 • 7158 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 14607 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 20933 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 36978 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 36453 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 31328 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 27189 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 54182 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 48957 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 22172 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана
24 января, 03:49 • 5618 просмотра
Испания закрыла дело против Хулио Иглесиаса по сексуальному насилию
24 января, 04:11 • 4024 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"
24 января, 06:01 • 9076 просмотра
12-летний мальчик умер в больнице от травм после нападения акулы в Австралии
24 января, 06:59 • 5030 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
08:56 • 5176 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 15:12 • 54183 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
23 января, 12:42 • 70605 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 88184 просмотра
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 88184 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
22 января, 16:50 • 83538 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
22 января, 14:43 • 84796 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Киевская область
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
11:07 • 2998 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
08:56 • 5274 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
23 января, 12:32 • 28615 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
23 января, 11:14 • 28290 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
22 января, 17:56 • 42404 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101

Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стала известна дата следующей встречи - Axios

Киев • УНН

 • 130 просмотра

По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры между США, россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стала известна дата следующей встречи - Axios

Трехсторонние переговоры между США, россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

Подробности

Как отметил корреспондент, ему об этом сообщили украинские чиновники. Имена этих людей он не назвал, но, очевидно, эти люди принимали участие в переговорном процессе.

Трехсторонние переговоры между США, россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными", сообщили мне украинские чиновники. Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе 

- говорится в сообщении журналиста.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра23.01.2026, 20:21 • 4428 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина