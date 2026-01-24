Переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби: стала известна дата следующей встречи - Axios
Киев • УНН
По словам украинских чиновников, трехсторонние переговоры между США, россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.
Трехсторонние переговоры между США, россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными". Об этом сообщил в соцсети "Х" журналист Axios Барак Равид, передает УНН.
Подробности
Как отметил корреспондент, ему об этом сообщили украинские чиновники. Имена этих людей он не назвал, но, очевидно, эти люди принимали участие в переговорном процессе.
Напомним
В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и рф. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.
