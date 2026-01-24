Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися - ЗМІ
Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися. Посли обох країн зустрічалися з американськими посередниками.
Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися, повідомляє Sky News, пише УНН.
Переговори Україна-росія завершилися сьогодні, повідомляють джерела Reuters.
Посланці обох країн, як вказано, зустрічалися з американськими посередниками в Абу-Дабі.
Тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі напередодні.
Представник Білого дому назвав зустріч "продуктивною".
Головний український перемовник Рустем Умєров увечері 23 січня висловився про зміст зустрічі у X: "Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру".
Президент України Володимир Зеленський заявив напередодні увечері, що ще "зарано" робити висновки за підсумками переговорів.
