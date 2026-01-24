$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 6966 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 14391 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20784 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36818 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36319 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31266 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27161 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 54053 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48868 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22164 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися - ЗМІ

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися. Посли обох країн зустрічалися з американськими посередниками.

Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися - ЗМІ

Мирні переговори в Абу-Дабі завершилися, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Переговори Україна-росія завершилися сьогодні, повідомляють джерела Reuters.

Посланці обох країн, як вказано, зустрічалися з американськими посередниками в Абу-Дабі.

Доповнення

Тристоронні переговори розпочалися в Абу-Дабі напередодні.

Представник Білого дому назвав зустріч "продуктивною".

Головний український перемовник Рустем Умєров увечері 23 січня висловився про зміст зустрічі у X: "Зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру".

Президент України Володимир Зеленський заявив напередодні увечері, що ще "зарано" робити висновки за підсумками переговорів.

Зеленський оцінив переговори в ОАЕ: висновки робити зарано, чекаємо на завтра23.01.26, 20:21

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Reuters
Абу-Дабі
Україна