Мирные переговоры в Абу-Даби завершились - СМИ
Киев • УНН
Мирные переговоры в Абу-Даби завершились. Послы обеих стран встретились с американскими посредниками.
Мирные переговоры в Абу-Даби завершились, сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Переговоры между Украиной и россией завершились сегодня, сообщают источники Reuters.
Послы обеих стран, как указано, встретились с американскими посредниками в Абу-Даби.
Дополнение
Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби накануне.
Представитель Белого дома назвал встречу "продуктивной".
Главный украинский переговорщик Рустем Умеров вечером 23 января высказался о содержании встречи в X: "Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне вечером, что еще "рано" делать выводы по итогам переговоров.
