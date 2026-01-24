Мирные переговоры в Абу-Даби завершились - СМИ

Мирные переговоры в Абу-Даби завершились, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Переговоры между Украиной и россией завершились сегодня, сообщают источники Reuters.

Послы обеих стран, как указано, встретились с американскими посредниками в Абу-Даби.

Дополнение

Трехсторонние переговоры начались в Абу-Даби накануне.

Представитель Белого дома назвал встречу "продуктивной".

Главный украинский переговорщик Рустем Умеров вечером 23 января высказался о содержании встречи в X: "Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и прочному миру".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне вечером, что еще "рано" делать выводы по итогам переговоров.

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра