Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по содержанию переговоров в Эмиратах сегодня еще пока рано делать выводы – "посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты", передает УНН.

По содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы – мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, – чтобы и в россии похожее желание как-то все же родилось - отметил Зеленский.

Детали

По словам Президента, почти каждый час ему докладывают украинские представители, которые сейчас находятся в Эмиратах.

Там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч - добавил Зеленский.

Глава государства добавил, что говорят о параметрах окончания войны.

Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от россии, и главное, чтобы россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий - резюмировал Зеленский.

Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.

Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы Украины, США и рф пройдут в максимально закрытом режиме - росСМИ