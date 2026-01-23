Зеленский оценил переговоры в ОАЭ: выводы делать рано, ждем завтра
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что выводы по переговорам в Эмиратах делать рано, поскольку результаты ожидаются завтра. Украинская, американская и российская делегации провели встречу, обсуждая параметры окончания войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по содержанию переговоров в Эмиратах сегодня еще пока рано делать выводы – "посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты", передает УНН.
По содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы – мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты. Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, – чтобы и в россии похожее желание как-то все же родилось
Детали
По словам Президента, почти каждый час ему докладывают украинские представители, которые сейчас находятся в Эмиратах.
Там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч
Глава государства добавил, что говорят о параметрах окончания войны.
Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от россии, и главное, чтобы россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.
