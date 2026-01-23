$43.170.01
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 10910 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 12719 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 13360 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 21203 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 45476 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 20886 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 23964 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 32702 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 71004 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах

Киев • УНН

 • 78 просмотра

В Эмиратах состоялась встреча украинской, американской и российской делегаций по параметрам окончания войны. Президент Зеленский ожидает ответа от россии и отметил четкие украинские позиции.

Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже состоялась встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны. По его словам, у команды переговорщиков уже "должна быть по крайней мере часть ответов от россии", передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, сегодня много задач, в том числе у украинской дипломатической команды.

Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от россии, и главное, чтобы россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала

- заявил Зеленский.

По его словам, украинские позиции четкие.

Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий

- добавил Президент.

Зеленский подчеркнул, что по содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы – "мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты."

Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, – чтобы и в россии похожее желание как-то все же родилось

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.

Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы Украины, США и рф пройдут в максимально закрытом режиме - росСМИ23.01.26, 18:28 • 1618 просмотров

