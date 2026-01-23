Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эмиратах уже состоялась встреча украинской, американской и российской делегаций, говорили об окончании войны. По его словам, у команды переговорщиков уже "должна быть по крайней мере часть ответов от россии", передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, сегодня много задач, в том числе у украинской дипломатической команды.

Почти каждый час докладывают мне украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч. Говорят о параметрах окончания войны. Сейчас у них должна быть по крайней мере часть ответов от россии, и главное, чтобы россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала - заявил Зеленский.

По его словам, украинские позиции четкие.

Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи – Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий - добавил Президент.

Зеленский подчеркнул, что по содержанию переговоров сегодня еще пока рано делать выводы – "мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какие будут результаты."

Надо, чтобы не только украинское желание было закончить эту войну, достичь полной безопасности, – чтобы и в россии похожее желание как-то все же родилось - резюмировал Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.

