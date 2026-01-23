Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
Київ • УНН
В Еміратах відбулася зустріч української, американської та російської делегацій щодо параметрів закінчення війни. Президент Зеленський очікує відповіді від Росії та наголосив на чітких українських позиціях.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни. За його словами, у команди переговірників вже "має бути принаймні частина відповідей від росії", передає УНН.
Деталі
За словами Глави держави, cьогодні багато завдань, у тому числі в української дипломатичної команди.
Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від росії, і головне, щоб росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала
За його словами, українські позиції чіткі.
Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький
Зеленський наголосив, що по змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – "ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати."
Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.
