$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:06 • 68 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 10897 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 12702 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 13351 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 21192 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 45468 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 20885 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 23963 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 32702 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71000 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генпрокурор Кравченко: 214 кримінальних проваджень відкрито після перевірок інтернатів та дитячих будинків, врятовано 94 дитиниVideo23 січня, 08:40 • 6928 перегляди
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рфPhoto23 січня, 08:47 • 9522 перегляди
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста23 січня, 09:20 • 42602 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 17971 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 17683 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв15:12 • 10901 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США12:42 • 45471 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 71001 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 67071 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 69633 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 17689 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 17978 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 35664 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 51100 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 45864 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Свіфт

Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах

Київ • УНН

 • 78 перегляди

В Еміратах відбулася зустріч української, американської та російської делегацій щодо параметрів закінчення війни. Президент Зеленський очікує відповіді від Росії та наголосив на чітких українських позиціях.

Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни. За його словами, у команди переговірників вже "має бути принаймні частина відповідей від росії", передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, cьогодні багато завдань, у тому числі в української дипломатичної команди.

Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від росії, і головне, щоб росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала 

- заявив Зеленський.

За його словами, українські позиції чіткі.

Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький 

- додав Президент.

Зеленський наголосив, що по змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – "ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати."

Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі. 

Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи України, США та рф будуть у максимально закритому режимі - росЗМІ 23.01.26, 18:28 • 1618 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Сергій Кислиця
Кирило Буданов
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Україна