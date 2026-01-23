Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Еміратах вже була зустріч української, американської та російської делегацій, говорили про закінчення війни. За його словами, у команди переговірників вже "має бути принаймні частина відповідей від росії", передає УНН.

Деталі

За словами Глави держави, cьогодні багато завдань, у тому числі в української дипломатичної команди.

Майже щогодини доповідають мені українські представники – вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей. Говорять про параметри закінчення війни. Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від росії, і головне, щоб росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала - заявив Зеленський.

За його словами, українські позиції чіткі.

Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку – Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький - додав Президент.

Зеленський наголосив, що по змісту перемовин сьогодні ще поки що зарано робити висновки – "ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати."

Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки, – щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося - резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.

