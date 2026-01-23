Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи України, США та рф будуть у максимально закритому режимі - росЗМІ
Київ • УНН
Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічей у закритому режимі в Абу-Дабі. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком переговорів.
Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічі у максимально закритому режимі. Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на джерело, передає УНН.
Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи Росії, США та України з питань безпеки в Абу-Дабі пройдуть у максимально закритому режимі, присутність преси не передбачено
Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.
