15:12 • 5682 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 7044 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 10622 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 17793 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 40667 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19987 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22916 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 31222 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 68973 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34474 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
Публікації
Ексклюзиви
Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи України, США та рф будуть у максимально закритому режимі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічей у закритому режимі в Абу-Дабі. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком переговорів.

Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи України, США та рф будуть у максимально закритому режимі - росЗМІ

Тристороння робоча група України, США та рф проведе перші раунди зустрічі у максимально закритому режимі. Про це повідомляє російський ТАСС із посиланням на джерело, передає УНН.

Перші раунди зустрічі тристоронньої робочої групи Росії, США та України з питань безпеки в Абу-Дабі пройдуть у максимально закритому режимі, присутність преси не передбачено 

- йдеться у повідомленні.

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ23.01.26, 17:42 • 924 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі. 

Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський23.01.26, 10:25 • 31212 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна