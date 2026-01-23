В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ

Перші тристоронні переговори між росією, Україною та США розпочалися в Абу-Дабі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках постійних зусиль щодо сприяння діалогу та пошуку політичних рішень кризи – заявив шейх Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ ОАЕ.

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.

