В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ

15:12 • 2430 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 3318 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
12:59 • 8484 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 16057 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 38063 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 19525 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 22224 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 30243 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67818 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 34188 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
У Києві побили комунальника під час відновлення тепла, поліція розслідує
Коригувала удари по Києву та шпигувала за Силами оборони: СБУ затримала агентку спеслужб рф
Кличко закликав киян запастися продуктами та за можливості виїхати з міста
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 67821 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Метте Фредеріксен
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Абу-Дабі
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віці
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компанію
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Свіфт
The New York Times

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 90 перегляди

В Абу-Дабі стартували дводенні тристоронні переговори між росією, Україною та США. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком зустрічі.

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ

Перші тристоронні переговори між росією, Україною та США розпочалися в Абу-Дабі, передає УНН із посиланням на Sky News.

Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках постійних зусиль щодо сприяння діалогу та пошуку політичних рішень кризи 

– заявив шейх Абдулла бін Заїд Аль Нахайян, віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ ОАЕ.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ22.01.26, 16:44 • 35445 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі. 

Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський23.01.26, 10:25 • 30242 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна