В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори між Україною, США та рф - ЗМІ
Київ • УНН
В Абу-Дабі стартували дводенні тристоронні переговори між росією, Україною та США. Президент Зеленський провів консультації з українськими перемовниками перед початком зустрічі.
Перші тристоронні переговори між росією, Україною та США розпочалися в Абу-Дабі, передає УНН із посиланням на Sky News.
Переговори розпочалися сьогодні в Абу-Дабі та заплановані на два дні в рамках постійних зусиль щодо сприяння діалогу та пошуку політичних рішень кризи
Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі.
