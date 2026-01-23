В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ
Киев • УНН
В Абу-Даби стартовали двухдневные трехсторонние переговоры между россией, Украиной и США. Президент Зеленский провел консультации с украинскими переговорщиками перед началом встречи.
Первые трехсторонние переговоры между россией, Украиной и США начались в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках постоянных усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.
