В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ

$43.170.01
50.520.15
ukenru
15:12 • 2688 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 3644 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 8738 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 16224 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 38272 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 19566 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 22278 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 30339 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67887 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 34202 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
Популярные новости
В Киеве избили коммунальщика во время восстановления тепла, полиция расследует23 января, 06:23 • 5760 просмотра
Корректировала удары по Киеву и шпионила за Силами обороны: СБУ задержала агента спецслужб рфPhoto23 января, 08:47 • 4750 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города23 января, 09:20 • 38572 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 14779 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 14396 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 2688 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 38272 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 67887 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 64671 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 67400 просмотра
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 14411 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 14797 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 34613 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 50125 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44975 просмотра
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В Абу-Даби стартовали двухдневные трехсторонние переговоры между россией, Украиной и США. Президент Зеленский провел консультации с украинскими переговорщиками перед началом встречи.

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ

Первые трехсторонние переговоры между россией, Украиной и США начались в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках постоянных усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса 

– заявил шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, вице-премьер-министр и министр иностранных дел ОАЭ.

Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ22.01.26, 16:44 • 35461 просмотр

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе. 

Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский23.01.26, 10:25 • 30338 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина