В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ

Первые трехсторонние переговоры между россией, Украиной и США начались в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках постоянных усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса – заявил шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян, вице-премьер-министр и министр иностранных дел ОАЭ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе.

