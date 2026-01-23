Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі. Про це Глава держави повідомив журналістам, пише УНН.

Щойно я провів консультацію з переговорною групою України. Перед початком переговорів ми обговорили питання, говорив з головою делегації Рустемом Умєровим, (...) була вся наша група, з усіма поспілкувались - сказав Зеленський.

З його слів, "усі розуміють, що робити".

"Обговорила рамки розмови, тематику і бажаний результат", - зазначив він.

Президент також наголосив, що формати переговорів можуть бути різними: частина команди працюватиме безпосередньо на місці і реагуватиме в процесі залежно від того, як розвиватиметься діалог. Він уточнив, що такий формат відбувається вперше за тривалий період.

"Обговорили також, що формати можуть бути різними, буде група прямо на місці і буде реагувати в процесі, в залежності від того, який буде діалог, тому що в такому форматі він перший раз за довгий період", - зазначив Президент.

Окремо Глава держави додав, що перебуватиме у постійному контакті з командою: представники делегації періодично інформуватимуть його, а він, зі свого боку, час від часу спілкуватиметься з журналістами.

"Будемо в постійному контакті із командою, час від часу вони будуть зі мною спілкуватися", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Донбасу обговорять 23-24 січня в Абу-Дабі. Делегації України, США та рф проведуть тристоронні переговори щодо війни.