12:59 • 274 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 1380 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 3044 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 5194 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 10430 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25 • 19791 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04 • 53167 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 31223 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 30662 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 28928 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Президент Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед переговорами в Абу-Дабі. Він узгодив рамки й очікуваний результат, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою.

Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський провів консультацію з українськими перемовниками на чолі з Рустемом Умєровим перед початком переговорів в Абу-Дабі, узгодив рамки й очікуваний результат переговорів, а також пообіцяв підтримувати постійний контакт із командою та інформувати журналістів у процесі. Про це Глава держави повідомив журналістам, пише УНН.

Щойно я провів консультацію з переговорною групою України. Перед початком переговорів ми обговорили питання, говорив з головою делегації Рустемом Умєровим, (...) була вся наша група, з усіма поспілкувались

- сказав Зеленський.

З його слів, "усі розуміють, що робити".

"Обговорила рамки розмови, тематику і бажаний результат", - зазначив він.

Президент також наголосив, що формати переговорів можуть бути різними: частина команди працюватиме безпосередньо на місці і реагуватиме в процесі залежно від того, як розвиватиметься діалог. Він уточнив, що такий формат відбувається вперше за тривалий період.

"Обговорили також, що формати можуть бути різними, буде група прямо на місці і буде реагувати в процесі, в залежності від того, який буде діалог, тому що в такому форматі він перший раз за довгий період", - зазначив Президент.

Окремо Глава держави додав, що перебуватиме у постійному контакті з командою: представники делегації періодично інформуватимуть його, а він, зі свого боку, час від часу спілкуватиметься з журналістами.

"Будемо в постійному контакті із командою, час від часу вони будуть зі мною спілкуватися", - вказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Донбасу обговорять 23-24 січня в Абу-Дабі. Делегації України, США та рф проведуть тристоронні переговори щодо війни.

Олександра Василенко

