Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе. Об этом Глава государства сообщил журналистам, пишет УНН.

Только что я провел консультацию с переговорной группой Украины. Перед началом переговоров мы обсудили вопросы, говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, (...) была вся наша группа, со всеми пообщались - сказал Зеленский.

По его словам, "все понимают, что делать".

"Обсудили рамки разговора, тематику и желаемый результат", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что форматы переговоров могут быть разными: часть команды будет работать непосредственно на месте и реагировать в процессе в зависимости от того, как будет развиваться диалог. Он уточнил, что такой формат происходит впервые за длительный период.

"Обсудили также, что форматы могут быть разными, будет группа прямо на месте и будет реагировать в процессе, в зависимости от того, какой будет диалог, потому что в таком формате он первый раз за долгий период", - отметил Президент.

Отдельно Глава государства добавил, что будет находиться в постоянном контакте с командой: представители делегации периодически будут информировать его, а он, со своей стороны, время от времени будет общаться с журналистами.

"Будем в постоянном контакте с командой, время от времени они будут со мной общаться", - указал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса обсудят 23-24 января в Абу-Даби. Делегации Украины, США и рф проведут трехсторонние переговоры по войне.