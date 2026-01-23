$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 170 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 1112 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 2680 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 4968 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 10301 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 19671 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 52992 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 31167 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 30635 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 28906 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 26949 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 28209 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 69398 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 40048 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 26250 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 2682 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 52992 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 53642 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 56680 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 67359 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Село
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 1924 просмотра
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 3440 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 27648 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 43542 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 38654 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Президент Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед переговорами в Абу-Даби. Он согласовал рамки и ожидаемый результат, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой.

Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультацию с украинскими переговорщиками во главе с Рустемом Умеровым перед началом переговоров в Абу-Даби, согласовал рамки и ожидаемый результат переговоров, а также пообещал поддерживать постоянный контакт с командой и информировать журналистов в процессе. Об этом Глава государства сообщил журналистам, пишет УНН.

Только что я провел консультацию с переговорной группой Украины. Перед началом переговоров мы обсудили вопросы, говорил с главой делегации Рустемом Умеровым, (...) была вся наша группа, со всеми пообщались

- сказал Зеленский.

По его словам, "все понимают, что делать".

"Обсудили рамки разговора, тематику и желаемый результат", - отметил он.

Президент также подчеркнул, что форматы переговоров могут быть разными: часть команды будет работать непосредственно на месте и реагировать в процессе в зависимости от того, как будет развиваться диалог. Он уточнил, что такой формат происходит впервые за длительный период.

"Обсудили также, что форматы могут быть разными, будет группа прямо на месте и будет реагировать в процессе, в зависимости от того, какой будет диалог, потому что в таком формате он первый раз за долгий период", - отметил Президент.

Отдельно Глава государства добавил, что будет находиться в постоянном контакте с командой: представители делегации периодически будут информировать его, а он, со своей стороны, время от времени будет общаться с журналистами.

"Будем в постоянном контакте с командой, время от времени они будут со мной общаться", - указал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Донбасса обсудят 23-24 января в Абу-Даби. Делегации Украины, США и рф проведут трехсторонние переговоры по войне.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Рустем Умеров
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина