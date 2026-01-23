Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський

Питання Донбасу - "ключове", і його будуть обговорювати, як і модальності, "як три сторони це бачать", в Абу-Дабі 23-24 січня, повідомив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра. З керівником групи, з Умєровим, зранку говорив, вночі говорив. Він попрацює і буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей буде мені давати відповідні сигнали - сказав Зеленський.

Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа

Доповнення

Україна, США та рф мають намір зібратися на тристоронні переговори в Абу-Дабі в ОАЕ в п'ятницю, 23 січня. Переговори мають тривати два дні.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ