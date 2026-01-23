$43.170.01
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
08:04 • 6672 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54 • 8042 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55 • 10284 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33 • 12106 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52 • 19575 перегляди
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51 • 42749 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 56113 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 39875 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44 • 33013 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що питання Донбасу обговорюватимуть 23-24 січня в Абу-Дабі. Делегації України, США та рф проведуть тристоронні переговори щодо війни.

Питання Донбасу - "ключове", і його будуть обговорювати, як і модальності, "як три сторони це бачать", в Абу-Дабі 23-24 січня, повідомив журналістам Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра. З керівником групи, з Умєровим, зранку говорив, вночі говорив. Він попрацює і буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей буде мені давати відповідні сигнали

- сказав Зеленський.

Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа23.01.26, 10:21 • 1154 перегляди

Доповнення

Україна, США та рф мають намір зібратися на тристоронні переговори в Абу-Дабі в ОАЕ в п'ятницю, 23 січня. Переговори мають тривати два дні.

Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ22.01.26, 16:44 • 33015 переглядiв

Юлія Шрамко

