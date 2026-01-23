Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа

Гарантії безпеки готові до підписання, буде ще багато технічних деталей, але магістральна домовленість про гарантію безпеки є, повідомив журналістам Президент Володимир Зеленський, вказавши, що "тепер чекає від президента Трампа дати їм місце". "Питання Донбасу ключове" - його будуть обговорювати, як і модальності, "як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра", повідомив Президент, пише УНН.

Деталі

"У нас дійсно була позитивна зустріч з президентом Трампом, з його командою. Позитивно, якщо чесно, я піднімав питання протиповітряної оборони. І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - сказав Президент у відповідь на запитання щодо слів посланця США Стіва Віткоффа, що між українцями і американцями залишилося вирішити лише одне питання, що це за питання і чи було знайдене рішення під час зустрічі з Трампом.

Гарантії безпеки

Друге, це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий, для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей. На основі цього документа з'являться ще додаткові документи. Але головна, магістральна домовленість про гарантію безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати їм місце. Це up to him. Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевненість, що це історичні документи - повідомив Зеленський.

"Чому я сказав про багато деталей? Ви знаєте, що такий документ чекає ратифікація в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України. Тому ще на цьому шляху багато кроків", - вів далі Президент.

Угода щодо процвітання

"Що стосується prosperity package. Також ми обговорювали цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька. Вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом. Треба ще більше попрацювати над цими документами", - вказав Зеленський.

Питання Донбасу

Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра. З керівником групи, з Умєровим, зранку говорив, вночі говорив. Він попрацює і буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей буде мені давати відповідні сигнали - сказав Президент.

Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо