08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 32260 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 36428 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 39270 перегляди
Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

Президент Зеленський повідомив про готовність до підписання гарантій безпеки, очікуючи рішення Трампа. Також обговорювалося питання Донбасу та пакет процвітання.

Зеленський: гарантії безпеки готові до підписання, чекає рішення Трампа

Гарантії безпеки готові до підписання, буде ще багато технічних деталей, але магістральна домовленість про гарантію безпеки є, повідомив журналістам Президент Володимир Зеленський, вказавши, що "тепер чекає від президента Трампа дати їм місце". "Питання Донбасу ключове" - його будуть обговорювати, як і модальності, "як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра", повідомив Президент, пише УНН.

Деталі

"У нас дійсно була позитивна зустріч з президентом Трампом, з його командою. Позитивно, якщо чесно, я піднімав питання протиповітряної оборони. І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - сказав Президент у відповідь на запитання щодо слів посланця США Стіва Віткоффа, що між українцями і американцями залишилося вирішити лише одне питання, що це за питання і чи було знайдене рішення під час зустрічі з Трампом.

Гарантії безпеки

Друге, це наші гарантії безпеки, вони дійсно готові. І договір готовий, для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей. На основі цього документа з'являться ще додаткові документи. Але головна, магістральна домовленість про гарантію безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати їм місце. Це up to him. Ми готові підписувати такі важливі для нас, ще раз підкреслюю, впевненість, що це історичні документи

- повідомив Зеленський.

"Чому я сказав про багато деталей? Ви знаєте, що такий документ чекає ратифікація в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України. Тому ще на цьому шляху багато кроків", - вів далі Президент.

Угода щодо процвітання

"Що стосується prosperity package. Також ми обговорювали цю, вибачте за такі слова, купу документів, тому що там дійсно їх кілька. Вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом. Треба ще більше попрацювати над цими документами", - вказав Зеленський.

Питання Донбасу

Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать в Абу-Дабі сьогодні і завтра. З керівником групи, з Умєровим, зранку говорив, вночі говорив. Він попрацює і буде мені на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей буде мені давати відповідні сигнали

- сказав Президент.

Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо23.01.26, 09:54 • 8042 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Конгрес США
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна